"Почуваються обманутими": чому родичі Сенсорі в шоці від того, що відбувається в неї з Каньє Вестом

Після кількох днів обговорень у ЗМІ розлучення репера Каньє Веста та його другої дружини Б’янки Сенсорі, а згодом і своєрідного спростування, фанати пари задаються питанням: що це було?

Здається, така ж думка турбує не лише їх, але й близьке оточення Б’янки Сенсорі.

Як пише Daily Mail, батьки жінки шоковані останніми подіями. А точніше її появою у компанії чоловіка. Адже мовляв, вважали їхнє розлучення цілком реальним.

Близьке оточення жінки не в захваті від її шлюбу з репером фото GETTY IMAGES

"Її батьки шоковані тим, що вони бачать. Вони почуваються обманутими, бо Б’янка скала їм, що готується піти. Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Їм здається, що її контролють", - сказало джерело , близьке до родини Сенсорі.

"Сім’я Б’янки дуже спантиличина зараз. Її сестра лише нещодавно провела з нею час в Лос-Анджелесі та бачила на власні очі, яким непрацюючим є шлюб Б’янки", – сказав інший інсайдер.

"Коли вона поїхала додому, в Австралію, вона сказала всім, що більше не може це терпіти. А потім вона несподівано повертається до Японії та демонструє закоханість в Каньє. Якщо він має настільки багато контролю над нею, що вона стала нечесною із родиною та друзями, то це дуже лякає", – додав він.

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що Каньє Вест та Б’янка Сенсорі розлучаються. Проте невдовзі після цього пару підловили у Токіо за ніжностями під час шопінгу.