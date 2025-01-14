Найкрихітніший купальник у світі? Каньє Вест похизувався ласими формами 30-річної дружини. Фото

Марія Ткаченко 14 січня, 15:30
Каньє Вест
Getty Images

Американський репер Каньє Вест, який, подейкують, особисто підбирає луки своїй дружині Б'янці Сенсорі, опублікував у Insta-сторіс (але невдовзі видалив) чергове її провокаційне фото.

На ньому 30-річна Б'янка зображена в крихітному купальничку, який суто формально прикриває її апетитні принади. Скрін тої краси встигла зробити газета Daily Mail.

Фігура Б'янки Сенсорі

Може, Сенсорі робила пікантне селфі для коханого, але не для 20 мільйонів його підписників?

Скрін із Instagram Веста з сайту Daily Mail

Нагадаємо, торік подейкували, що шлюб Веста і Сенсорі наближається до краху. Але цього не сталося, на превелике розчарування сім'ї молодиці, яка не в захваті від її вибору. Воно й не дивно, враховуючи, що 47-річний артист буцімто відверто озвучував свої сексуальні фантазії про тещу.

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Каньє Вест
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