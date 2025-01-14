Найкрихітніший купальник у світі? Каньє Вест похизувався ласими формами 30-річної дружини. Фото
Американський репер Каньє Вест, який, подейкують, особисто підбирає луки своїй дружині Б'янці Сенсорі, опублікував у Insta-сторіс (але невдовзі видалив) чергове її провокаційне фото.
На ньому 30-річна Б'янка зображена в крихітному купальничку, який суто формально прикриває її апетитні принади. Скрін тої краси встигла зробити газета Daily Mail.
Нагадаємо, торік подейкували, що шлюб Веста і Сенсорі наближається до краху. Але цього не сталося, на превелике розчарування сім'ї молодиці, яка не в захваті від її вибору. Воно й не дивно, враховуючи, що 47-річний артист буцімто відверто озвучував свої сексуальні фантазії про тещу.
Нічого не забула? Б'янка Сенсорі вийшла на публіку в хутрі, але без трусів
Ліфчик для самих сосків: дружина Веста шокувала Лос-Анджелес черговим сороміцьким луком
Дружина Веста у Беверлі-Хіллз засвітила груди і сідниці крізь прозоре міні. Фото
Жінка Каньє Веста попри заборону Кардашян вигуляла сороміцький лук у компанії синів репера
Вест на 30-річчя своєї жінки зняв її голу в ванні, а вона влаштувала розкуті танці з Пенелопою Крус. Відео