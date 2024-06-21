Копіює Кардашян? Пишногруда дружина Веста ледь прикрила соски клейкою стрічкою для вечірки у Парижі

Дружина одіозного репера Каньє Веста Б’янка Сенсорі продовжує епатувати своїм зовнішнім виглядом. Ба більше, здається, натхнення вона продовжує наслідувати образи ексдружини репера Кім Кардашян.

Як пише Daily Mail, Б’янка днями вигуляла черговий сороміцький лук, що складався з капрі. Судячи з фото, то була клейка стрічка, якою просто перемотали ноги Сенсорі, а дві широкі смужки оформили як шлейки, що прикривали соски на голих грудях.

У такому вигляді вона з’явилася на дні народження стиліста Гадіра Раджаба в одному з паризьких ресторанів. У ЗМІ швидко пригадали, як колишня благовірна Веста Кім Кардашян також демонструвала схожий "лук". Щоправда вона скотчем фіксувала груди, а поверх нього одягала вбрання з глибоким декольте.

До речі, це не перший випадок, коли образи Сенсорі порівнюють із луками Кардашян. Подейкують, Каньє Вест хоче створити власний модний бренд на кшталт бренду Кім SKIMS. Потім начебто музикант збирається зробити його більш популярним і відібрати славу у колишньої. Образи Б’янки у цій історії відіграють роль тестових моделей. Саме в такій стилістиці Вест збирається робити одяг.

Нагадаємо, раніше інсайдер, близький до Каньє Веста та Б’янки Сенсорі, розповідав, що жінка боїться, ніби музикант зробить з неї порноакторку. Водночас, усі ці епатажні витівки вона сприймає як частину своєї роботи та виставу для підтримки іміджу.