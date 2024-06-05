"Мистецька інсталяція": інсайдер розповів, як дружина Веста поводиться поза "робочими годинами" свого шлюбу

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Не встигли вщухнути розмови у ЗМІ щодо звинувачень репера Каньє Веста у харасменті від колишньої асистентки, як з’явився новий привід обговорити його персону.

Як відомо, широкий загал вже давно підозрює артиста в аб’юзивній поведінці та зневазі щодо власної дружини Б’янки Сенсорі. Так ось нині інсайдер, близький до благовірної репера стверджує, що не все так просто.

Як пише Page Six, Б’янка прекрасно розуміє, що це частина іміджу, і дозволяє чоловікові ставитися так до себе.

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"Вона для нього драматична мистецька інсталяція. А коли не працює "його музою", то вона далека від усього цього одягу, який вже встиг стати знаковою частиною їхнього іміджу", – сказав інсайдер.

Б'янка сприймає це як частину роботи, поза якою щонайменше вдягається інакше фото GETTY IMAGES

Він також розповів, що коли Б’янка у колі друзів та сім’ї, вона повертається до "себе нормальної".

"Це дуже очевидно нам (друзям - ред.), що вона грає, а згодом, коли закінчуються її"робочі години", поводиться (з близькими - ред.) інакше", – сказало джерело.

Інсайдер також розповів про один з вечорів, коли Б’янка зустрілася з власною родиною і вони всі разом пішли їсти пасту в ресторан. На ній була сукня-светр, яка зовсім відрізнялася від її "класичного" вбрання у компанії Каньє Веста.

Нагадаємо, раніше подейкували, що Сенсорі збирається покинути Веста. Спочатку казали, що буцімто через гроші. Мовляв, у репера почався складний фінансовий період.

А потім через загрозу стати порноакторкою. Адже музикант, подейкують, хотів відкривати власну студію фільмів для дорослих.