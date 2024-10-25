Модель OnlyFans, яка заробила $2 мільйони за місяць, оголосила про закінчення "кар'єри"

Корінна Копф вирішила "піти на пенсію" - пишуть західні ЗМІ Фото з Instagram

Схоже, модель OnlyFans Корінна Копф вирішила припинити свою діяльність на сайті, де за місяць вона могла заробити понад 2 мільйони доларів.

Мережу струсонув твіт 28-річної пишногрудої білявки, яка 24-го жовтня написала в X, що посилань в біо більше не буде, маючи на увазі свої трансляції на OnlyFans.

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Як пише Daily Mail, за три роки "кар'єри" Корінна заробила 67 мільйонів доларів. Про це дівчина повідомила під час трансляції на Twitch кілька тижнів тому.

Саме тому її раптове рішення піти з OnlyFans здивувало підписників. Адже якось вона розказала на YouTube-каналі свого друга Девіда Добріка, що заробила "трохи більше" 1 мільйона доларів протягом 48 годин після запуску свого профілю.

67 мільйонів баксів за три роки на OnlyFans, крихітко

З червня 2021 по лютий 2022 найуспішнішим місяцем Корінни був червень. Саме тоді вона заробила 2 мільйони 364 тисячі доларів. А її найменший заробіток був у лютому, коли вона отримала "всього" 683 тисячі доларів.

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В Instagram у дівчина зараз 6,5 мільйонів підписників і 3 мільйони в X.

Нагадаємо, ще одна відома модель OnlyFans Демі Роуз нещодавно змінила зачіску (а не роботу).