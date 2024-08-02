"Доведеться йти на OnlyFans": 51-річна Спеллінг зізналася, що не має коштів на освіту п'яти дітей
Американська акторка та реалітізірка Торі Спеллінг, яка давно не приховує, що живе у фінансовій скруті, знайшла вихід.
51-річна багатодітна мама заявила, що може почати заробляти на OnlyFans. Інакше вона просто "не потягне" оплату освіти для своїх п'яти нащадків.
Такий план Торі озвучила у своєму подкасті, повідомляє Page Six.
"Мені доведеться піти на OnlyFans, щоби відправити їх у коледж", - зізналася Спеллінг своєму гостеві, актору Вільяму Шетнеру.
"Гадаю, спочатку там були здебільшого жінки - не секспрацівниці, але типу того", - пояснила акторка, оскільки 93-річний Шетнер не був у курсі, що воно таке, той OnlyFans.
"Але OnlyFans трансформувався - тепер там є коміки, є кухарі, це відео, і люди платять. Можна підписатися. Але зараз цим займається багато актрис, показують всяке", - зазначила Торі.
Шетнер поцікавився, що саме показують ті актриси.
"Якщо ти в купальнику або чомусь відвертому, якщо люди підпишуться і заплатять більше, то вони можуть отримати твоє фото, де ти, ну, груди показуєш або...", - розказала Спеллінг, додавши, що можна показувати й більше, якщо автор контенту хоче.
Нагадаємо, актриса перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Діном МакДермоттом, батьком її синів та доньок. Колишня пара чубиться в суді через опіку та аліменти.
Як відомо, батько Торі - відомий голлівудський Аарон Спеллінг. Будучи мультимільйонером, він свого часу вирішив, що з дочки буде досить і того, що він дав старт її кар'єрі, знявши в серіалі "Район Беверлі-Хіллз", тож майже не лишив їй спадку. Після Ааронової смерті переважна більшість грошей дісталася вдові, Кенді Спеллінг.
За те, що вона насолоджується життям у пентхаусі за 47 мільйонів доларів, поки рідна донька та онуки зубожіють, жіночці добряче прилітає від коментаторів у мережі.
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