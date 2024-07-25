Покарання не боїться: жінка Каньє Веста знову явила перехожим свої пишні перса у прозорому топі
Схоже, дружина одіозного репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі чхати хотіла на те, що своїми "голими" луками порушує закон штату Каліфорнія та може опинитися за ґратами.
Молодичка вигуляла в Лос-Анджелесі черговий провокаційний аутфіт: обтислі нюдові шортики та прозорий топ, під яким, звісно, не було бюстгальтера.
У такому вигляді Б'янка вирушила з чоловікм у кіно. До речі, схоже, стрічка "Забери мене на місяць" зі Скарлетт Йохансон та Ченнінгом Татумом їм, схоже, не зайшла. Пара залишила кінотеатр через 45 хвилин після початку сеансу.
Нагадаємо, подейкують, в 47-річного Веста і його дружини серйозні фінансові проблеми. Так, нещодавно зіркову парочку зазнімкували в салоні економкласу літака. З іншого боку, кілька місяців тому репер дозволив собі поставити титанові щелепи за 850 тисяч доларів.
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