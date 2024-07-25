Покарання не боїться: жінка Каньє Веста знову явила перехожим свої пишні перса у прозорому топі

Марія Ткаченко 25 липня, 12:15
Каньє Вест і Б'янка Сенсорі

Хто би міг подумати, що колись такі аутфіти Б'янки здаватимуться суперскромними...

Фото Getty Images

Схоже, дружина одіозного репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі чхати хотіла на те, що своїми "голими" луками порушує закон штату Каліфорнія та може опинитися за ґратами.

Молодичка вигуляла в Лос-Анджелесі черговий провокаційний аутфіт: обтислі нюдові шортики та прозорий топ, під яким, звісно, не було бюстгальтера.

У такому вигляді Б'янка вирушила з чоловікм у кіно. До речі, схоже, стрічка "Забери мене на місяць" зі Скарлетт Йохансон та Ченнінгом Татумом їм, схоже, не зайшла. Пара залишила кінотеатр через 45 хвилин після початку сеансу.

Нагадаємо, подейкують, в 47-річного Веста і його дружини серйозні фінансові проблеми. Так, нещодавно зіркову парочку зазнімкували в салоні економкласу літака. З іншого боку, кілька місяців тому репер дозволив собі поставити титанові щелепи за 850 тисяч доларів.

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Каньє Вест
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