Покарання не боїться: жінка Каньє Веста знову явила перехожим свої пишні перса у прозорому топі

Хто би міг подумати, що колись такі аутфіти Б'янки здаватимуться суперскромними... Фото Getty Images

Схоже, дружина одіозного репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі чхати хотіла на те, що своїми "голими" луками порушує закон штату Каліфорнія та може опинитися за ґратами.

Молодичка вигуляла в Лос-Анджелесі черговий провокаційний аутфіт: обтислі нюдові шортики та прозорий топ, під яким, звісно, не було бюстгальтера.

У такому вигляді Б'янка вирушила з чоловікм у кіно. До речі, схоже, стрічка "Забери мене на місяць" зі Скарлетт Йохансон та Ченнінгом Татумом їм, схоже, не зайшла. Пара залишила кінотеатр через 45 хвилин після початку сеансу.

Bianca Censori is seen in LA at a movie theatre



She left after watching "Fly Me To The Moon" for 45 mts#BiancaCensori pic.twitter.com/qKwlCEDPbd — Actress GIFS (@Actress_FC_) July 25, 2024

Kanye West and Bianca Censori were spotted exiting a movie theater in Los Angeles after only watching for 45 minutes.



Bianca once again turned heads in a see-through top during the very brief movie date.



@BackgridUS #backgrid #kanyewest #ye #biancacensori pic.twitter.com/sGYtKkw8Xy — backgridus (@BackgridUS) July 24, 2024

Нагадаємо, подейкують, в 47-річного Веста і його дружини серйозні фінансові проблеми. Так, нещодавно зіркову парочку зазнімкували в салоні економкласу літака. З іншого боку, кілька місяців тому репер дозволив собі поставити титанові щелепи за 850 тисяч доларів.