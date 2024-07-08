18-річна дочка Фреймут у Лондоні засвітила молодшу сестру та зустрілася з донькою Ніконова. Фото

Злата постійно мандрує між США та Європою

Старша дочка телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл поділилася фотозвітом частини свого "європейського" літа. Одразу після закінчення школи в США, вона чкурнула до рідних у Лондон.

Там 18-річна Злата зазнімкувалася з молодшою сестричкою Євдокією та зустрілася з однією з дочок київського забудовника Ігоря Ніконова, Аріною Ніконовою, яка теж днями випустилася зі школи, щоправда в Лондоні.

Злата з 7-річною сестрою Євдокією

Реклама:

Без качко-селфі не обійшлося. Злата любить виставляти на камеру свої пухкенькі губи

Аріна Ніконова, виявляється, дружить зі Златою Мітчелл

А це, до речі, фото з випускного Аріни (в блакитній сукні), на який завітали її батьки та сестри

Також Злата нагадала, яку сукню вважатиме своєю випускною, адже традиційного випускного вона не мала

Нагадаємо, 17-го лютого Златі виповнилося 18 років, і мама ніжно привітала її в мережі.