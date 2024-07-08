18-річна дочка Фреймут у Лондоні засвітила молодшу сестру та зустрілася з донькою Ніконова. Фото
Старша дочка телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл поділилася фотозвітом частини свого "європейського" літа. Одразу після закінчення школи в США, вона чкурнула до рідних у Лондон.
Там 18-річна Злата зазнімкувалася з молодшою сестричкою Євдокією та зустрілася з однією з дочок київського забудовника Ігоря Ніконова, Аріною Ніконовою, яка теж днями випустилася зі школи, щоправда в Лондоні.
Нагадаємо, 17-го лютого Златі виповнилося 18 років, і мама ніжно привітала її в мережі.
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