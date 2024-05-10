"Майбутній інноватор": старша донька Фреймут показала рідкісне фото 8-річного брата
Старша донька екстелеведучої та знавчині етикету Ольги Фреймут, Злата Мітчелл привітала з днем народження свого молодшого брата Валерія.
8-го травня хлопчику виповнилося 8 років. Сестра трохи спізнилася, зате показала в Instagram фото іменинника.
"Із запізненням вітаю з днем народження, майбутній інноваторе, ми любимо тебе, маленький Валерію, і час, проведений із тобою, завжди наповнений змістом", - написала Злата.
Нагадаємо, крім Валерія в Олі з чинним чоловіком, продюсером Володимиром Локотком є спільна дочка Євдокія. Їй у червні буде 7.
Як відомо, 18-річна Злата - донька Фреймут від стосунків з британцем Нілом Мітчеллом. Дівчина підтримує стосунки з ріднею по батькові.
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