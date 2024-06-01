18-річна донька Фреймут похвалилася закінченням школи у США та показалася у "випускній" сукні. Фото

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл закінчила навчання у своїй школі-інтернат у США.

Фотографію у мантії випускника Мітчелл показала в своєму Instagram.

"Закінчила сьогодні. Я така рада, що це завершилося", - написала вона.

Дівчина закінчила навчання у школі

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Також вона показала фото у довгій білій сукні без бретелей. Цей образ вона доповнила чорними босоніжками на масивних підборах та прикрасами.

"Не маю традиційного досвіду (йдеться про випускний, -ред.), але я вважатиму це фото світлиною з випускного", - написала 18-річна Мітчелл.

Злата показала сукню, у якій ходила на випускний

Донька Фреймут похизувалася пишними формами

Також вона показала своє дитяче фото з першого класу.

"5 шкіл, 3 середні школи, війна, 3 країни, 1 важливий весняний переїзд і 12 років тому", - додала вона.

Скріншот з Instagram Злати Мітчелл

Привітала доньку із завершенням школи й Оля Фреймут.

"Донечко, ти випускниця. Так пишаюся тобою. В тебе чудова освіта: українська, міжнародна, та, яку дало тобі життя, бо ти обирала виклики. Наші сонні ранки у Києві, шкільна форма, яку ти не любила, безалкогольне мохіто - сміливий вибір для першокласниці для святкування Першого дзвоника", - написала Фреймут.

Вона додала, що у 14 років Злата захотіла жити окремо від неї, тож вступила до школи у Санта-Барбарі.

"І я не хотіла, щоб ти була так далеко, але знала, що прояв моєї любові - довіритися і дозволити тобі обирати. Я допомагала тобі заселятися, прала постіль і знайшла в шкільній пральні ляльку якоїсь дорослої дівчинки, яка вдавала незалежність, а насправді сумувала за мамою", - зазначила Ольга.

"Впертюх. Злата, вітаю! Непросто бути твоєю мамою, але так захоплююче. Далі університет, донечко, початок цікавої біографії. Твоєї і трохи моєї", - додала вона.

Нагадаємо, Ольга Фреймут народила Злату від стосунків з британцем Нілом Мітчеллом, від якого пішла вагітною. Однак телеведуча не забороняє доньці спілкуватися з родиною з боку батька.

Як відомо, у Злата вже довгий час живе та навчається за кордоном й інколи навідується в Україну.

До речі, у Мітчелл є менші брат та сестра. 8-річний Валерій та 6-річна Євдокія народилися у шлюбі Фреймут з продюсером Володимиром Локотком.