38-річна Саліванчук відкрила сезон у купальнику з ланцюжками на стегнах

3 червня, 15:45

38-річна акторка Анна Саліванчук вже повністю перейшла на літній режим, змінивши демісезонний одяг на купальник.

В своєму Instagram актриса в басейні похизувалася апетитними формами.

"Сезон розпочато", - оголосила Саліванчук.

А ще нещодавно Саліванчук скаржилася на проблеми зі здоров'ям

А ще нещодавно Саліванчук скаржилася на проблеми зі здоров'ям

фото з instagram

Саліванчук в купальнику

Для першого виходу в басейн Анна обрала хижий принт

Нагадаємо, Саліванчук виховує 8-річного Гліба та 3-річного Нікіту - від ексчоловіка-нардепа Олександра Божкова. Раніше вона називала свою вагу і зріст. До речі, Анна переконана, що турбота жінки про себе не повинна зводитися лише до фітнесу, правильного харчування та процедур краси.

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Анна Саліванчук
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