Сестра Міддлтон на урочистий івент надягла плаття її улюбленого бренду. ФОТО
Молодша сестра принцеси Вельської Кейт Міддлтон, Піппа здійснила ефектний вихід на урочисту подію в Лондоні.
40-річна невістка принца Вільяма, заміжня за фінансистом-мільярдером Джеймсом Метьюсом, відвідала благодійний захід Heart Hero Awards Британського кардіологічного фонду.
Аутфіт Піппа підібрала в зимово-святкових кольорах: зелена сукня від Self-Portrait, бренду, любов до якого поділяє й Кетрін, червоні туфельки та червоний клатч.
Нагадаємо, Піппа, як і принцеса Вельська, виховує трьох діточок.
Як відомо, молодший брат Кейт і Піппи, 36-річний Джеймс Міддлтон уперше став татом цієї осені.
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