Сестра Міддлтон на урочистий івент надягла плаття її улюбленого бренду. ФОТО

Марія Ткаченко 7 грудня 2023, 18:00

Молодша сестра принцеси Вельської Кейт Міддлтон, Піппа здійснила ефектний вихід на урочисту подію в Лондоні.

40-річна невістка принца Вільяма, заміжня за фінансистом-мільярдером Джеймсом Метьюсом, відвідала благодійний захід Heart Hero Awards Британського кардіологічного фонду.

Піппа в мереживі сходила на благодійний захід

Піппа в мереживі сходила на благодійний захід

Фото Getty Images

Аутфіт Піппа підібрала в зимово-святкових кольорах: зелена сукня від Self-Portrait, бренду, любов до якого поділяє й Кетрін, червоні туфельки та червоний клатч.


У сестер Міддлтон збігаються смаки

У сестер Міддлтон збігаються смаки

Фото Getty Images

Нагадаємо, Піппа, як і принцеса Вельська, виховує трьох діточок.

Як відомо, молодший брат Кейт і Піппи, 36-річний Джеймс Міддлтон уперше став татом цієї осені.

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