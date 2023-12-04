Від благодійності до брендових лахів: інсайдери розповіли про "постійне суперництво" Маркл із Міддлтон

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон та герцогиня Сассекська Меган Маркл, заміжні за братами-принцами, так і не стали найліпшими подружками.

Ба більше, якщо вірити інсайдерам, навіть до "Мегзіта" в "дивовижній четвірці", яка так гармонійно виглядала в об'єктивах камер, панувала напруга. Меган "постійно суперничала" з Кетрін, не бажаючи "грати другу скрипку".

Про це повідомляє The Telegraph.

У "дивовижної четвірки" колись був навіть один офіційний Instagram на всіх, але Фото Getty Images

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"Гадаю, весь час відчувалося, що Меган вважає, що вона - жінка, яка зробила себе сама, тоді як у Кейт насправді не було власної кар'єри", - пояснив співрозмовник видання.

"Складалося враження, що вона вважає, що має більше права говорити, ніж її невістка, яка вийшла заміж у родину як людина, що не була відомою, тоді як Меган себе вважала філантропкою, яка могла би навчити членів королівської сім'ї дечого про благодійництво. Гадаю, їй було складно те, що організація Royal Foundation, коли вона туди потрапила, вже працювала як добре змащений механізм", - додав інсайдер.

Цікаво, що Меган наполягала на тім, щоби називати невістку саме Кейт. Тоді як решта родини звертається до неї "Кетрін" - вочевидь, такий варіант тій більше до вподоби.

Перед своїм весіллям Меган посварилася з Кейт через вбрання дружок і навіть плакала Фото Getty Images

До епізодів, які аж ніяк не поліпшили відносини жінок, джерело відносить і те, що сестра Кейт, Піппа Міддлтон не захотіла запрошувати дівчину Гаррі на своє весілля. Зрештою Піппа таки поступилася і запросила Меган на вечірній весільний прийом але осадочок залишився .

А ще Маркл не подобалося те, що квартира Вільяма та Кейт у Кенсингтонському палаці була значно комфортабельніша за Нотінгем-котедж, де їй довелося мешкати з Гаррі, поки Єлизавета ІІ не пожалувала парі Фрогмор-хаус.

Зі слів інформатора, люди, які працюють у палацах, дуже симпатизують Міддлтон.

"Пригадую, коли народився принц Луї, вона завітала в Кларенс-хаус, тихенько постукала у двері до персоналу та всіх познайомила з малюком. Їх це дуже зворушило", - пригадав він.

Королева Єлизавета добре ставилася до дружин обох онуків, але "любою та гідною довіри" називала Кетрін Фото Getty Images

У Меган же були інші методи завойовувати прихильність. Як оповідав у своїй книзі "Запасний" принц Гаррі, його дружина "поширювала добро", надсилала персоналу квіти та смаколики, влаштовувала чайні вечірки тощо. Щоправда, якщо вірити джерелу, коли в палац прибувало люб'язно надіслане герцогинею Сассекською морозиво, то до нього додавалися чіткі вказівки: лише для команди Гаррі та Меган.

Маркл була невдоволена й тим, що дизайнери, зокрема і її улюблений Ердем Мораліоглу (Erdem), слідують ієрархії та першій надсилають свої новинки Кетрін, а не їй.

"Вона весь час суперничала з Кейт. Що би вона не мала, їй хотілося більшого", - констатував співрозмовник видання.

Меган Маркл неодноразово звинувачували в намаганні стати другою леді Ді Фото Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл не була улюбленицею британських ЗМІ. Варто лише порівняти, як вони писали про неї, а як - про Кетрін.