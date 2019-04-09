Порошенко похихотів і зізнався, коли Марина бачила його п’яним. ВІДЕО

Президент Петро Порошенко запевняє, що за 35 років шлюбу дружина Марина жодного разу не бачила його п’яним.

Але одного разу все ж таки було – ще до весілля.

Про це гарант заявив під час ефіру "Свободи слова" на ICTV, коментуючи "фейки російської пропаганди" про те, що він п’є, не просихаючи.

"Мені приємно було почути, коли нещодавно моя Марина, яку я дуже люблю, і з якою ми разом понад 35 років, сказала: "Я Петра Олексійовича бачила п’яним лише один раз". Я обурився: Коли? А вона каже: "То ще до свадьби, ти не пам’ятаєш", - розповів Порошенко, посміхаючись.

В оточенні Порошенка кажуть, що він грішить енергетиками без цукру , бо хворий на діабет. Але не алкоголем

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Фото Михайла Палінчака з Flickr Порошенка