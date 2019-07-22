"Любов усього мого життя": Потап та Настя показали романтичний бекстейдж своїх кліпів-зізнань

Зіркова парочка, Настя Каменських та Олексій Потапенко до самого дня весілля намагалися зберегти в таємниці свій роман. А їхнім "камінг-аутом" стали кліпи-зізнання, Настин "Обіцяю" та Потапів "Костанта", який уже остаточно розставив крапки над "і".

Виявляється, обидва відео знімалися одночасно та в одному приміщенні. А у кліпі Насті в її коханого була секретна камео-роль, де його ніхто не впізнав. Адже у кадрі з'явилася лише рука Потапа.

Настя з Потапом показали, як знімали свої зізнання

"...Ви уже знаєте історію кліпів "Обіцяю" та "Константа", котрі пов'язані між собою нашими з Льошею почуттями. Ми оберігали їх, але коли настав час, вирішили всьому світові розказати пр наше кохання за допомогою творчості", - написала Настя в Instagram.

Бекстейдж-відео не менш романтичне, ніж самі кліпи

"У бекстейджі закарбовані найчарівніші, казкові моменти, а кожен кадр переповнює ніжність. Усе настільки по-справжньому, настільки щиро та чесно, бо натхненно великим почуттям нашого кохання", - додала вона.

У кадрі було так

А за кадром так

Потап у відео зворушливо називає свою тепер уже законну дружину "любов'ю усього свого життя".

"Ми кохаємо одне одного. Ми не знаємо, що з цього вийде: чи співатимемо ми надалі разом. Але точно будемо разом", - обіцяє він.

Нагадаємо, своє весілля парочка зіграла у травні. На ньому завзято витанцьовувала колишня дружина Потапа, продюсерка Ірина Горова.

Відео з YouTube