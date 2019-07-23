Дімопулос на останніх тижнях вагітності показала, як лінується у Ніцці

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка чекає на другого малюка, вже вийшла на фінішну пряму. В дружини бізнесмена Ігоря Кучеренка вже 34-й тиждень вагітності, і вона прилетіла до Монако, де народжуватиме.

Із собою Санта привезла групу підтримки: маму та чихуахуа Тіто.

Санта прилетіла народжувати до Монако і собачку привезла

Як написала Дімопулос в Instagram, вона почувається добре, от лише спека їй дошкуляє.

"...Мені ліньки. Люблю спеку, але не на 34-тому тижні вагітності. Я спала три дні. І дивилася старі фільми. Передивилася всю "Анжеліку", - відзвітувала Санта.

Зі слів Санти, її "ліниві дні" тривають, але вона вже пошопилася на антикварному ринку в Ніцці, відвідала музей Шагала та старовинний готель.

Останні тижні перед народженням дитини Дімопулос може дозволити собі полінуватися

До слова, в Insta-сторі Санта відповіла на запитання щодо імені майбутньoго малюка: його вона досі не вибрала. А ще запевнила, що її первісток від Андрія Джеджули, 10-річний Даніель не ревнує.

"Він щасливий", - сказала жінка.

Нагадаємо, варіант народжувати в Україні Дімопулос навіть не розглядала, бо має дуже негативний досвід київського пологового будинку.

Для Санти це буде друга дитина, а для її "супермена" - четверта

Фото з Instagram Дімопулос