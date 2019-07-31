Крук у купальнику показалася ззаду на дошці та зізналася, що любить хильнути зранку
Фітнес-модель та блогерка Валерія Крук відпочила з коханим у турецькому Бодрумі і, як завжди, поповнила свій Instagram новими фото.
Світлин в купальнику цього разу було не так вже й багато, бо Лєра лінувалася фотографуватися. Про що чесно написала у себе на сторінці.
А ще Крук зізналася, що алкоголь полюбляє пити зранку, особливо під час відпустки.
"Як же добре на відпочинку... без укладок, без макіяжу, ніякої пудри і тонального крему. Шкіра дихає, волосся відпочиває... лише для фото я одягаю прикраси, а після відправляю їх в сумку. Перший відпочинок за все моє життя, де я реально змушую себе фотографуватися! Тому що потім буду шкодувати", - написала Крук.
"Дуже хочеться жити в теперішньому моменті і кайфувати, а не втикати в айфон. Але суворі реалії блогера такі! 😂😂😂 Хто сказав, що вести Інстаграм легко і класно? Класно, але нелегко точно! 🙌 І це я ще лінива скотина, пости на відпочинку не пишу, захоплюючись працьовитістю колег!", - побідкалася модель.
Нагадаємо, уже не перший рік Валерія має роман з футболістом Олександром Яковенком.
Фото з Instagram