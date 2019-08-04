Лобода в купальнику повихляла стегнами в танці. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода показала, як розминається перед концертом.

Разом з двома танцівницями зі свого балету артистка потанцювала на камеру, інтенсивно виляючи стегнами в бікіні.

Концерт у неї, до речі, був в одному з турецьких готелів.

А перед тим Лобода відпочивала у Марбельї і звідти теж навикладала фото в купальнику.

Нещодавно Світлана показувала вправи , які робить, аби не втрачати форму

Фото і відео з Instagram