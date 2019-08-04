Лобода в купальнику повихляла стегнами в танці. ВІДЕО

4 серпня 2019, 09:56

Співачка Світлана Лобода показала, як розминається перед концертом.

Разом з двома танцівницями зі свого балету артистка потанцювала на камеру, інтенсивно виляючи стегнами в бікіні.

Концерт у неї, до речі, був в одному з турецьких готелів.

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разминка перед вечерним концертом🤷‍♀️🚿 а как разминаешься ты ?😁😁😎 @katya_kuzmenko1 @kaktusdasha

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Авг 2019 в 2:17 PDT


А перед тим Лобода відпочивала у Марбельї і звідти теж навикладала фото в купальнику.

 
Нещодавно Світлана показувала вправи, які робить, аби не втрачати форму
 
Щоби мати таку попу, Лобода багато присідає

Фото і відео з Instagram


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