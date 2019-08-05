Логунова погуляла з дочкою Нью-Йорком та посвітила тілом у Домінікані
Подружжя Дмитро Ступка і Поліна Логунова влаштували собі канікули на іншому континенті.
Спочтаку вони нагулялися Нью-Йорком, а потім гайнули засмагати у Домінікану.
Дочка Богдана, звісно ж, відпочиває з батьками. І фото дівчинки побільшало на сторінках ії мами, хоча личко своєї малої Поліна досі приховує від підписників.
До речі, Логунова заходилася нахвалювати Нью-Йорк через культ дітей, через якість товарів, швидкість обслуговування тощо.
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Как ни странно, я сильно отдохнула, не смотря на 10 км в день, каждый день, пройденных по #newyork вдохновение от этого безумия невероятное. ⠀ - культ детей, где ребёнок превыше всего вокруг. ⠀ - безупречное качество товаров, даже если речь идёт о том, что у нас открылось представительство той или иной сети - забудьте, те же вещи, но в #newyork будут куда лучше, даже если речь идёт о футболке за 5$. Просто прикасаясь к детским вещам чувствуется разница и грусть, что в Украине сложно найти что-то хорошее. ⠀ - люди могут себе позволить тут ходить с настоящей сумкой #fendi и ездить в метро, и это будет не удивительно. ⠀ - тут все равны и плевать во что ты одет и ооооо Боже, как же я это люблю!!! ⠀ - много безумцев, грязи, бездомных, полиции, пробок и много много денег. ⠀ - никто не теряет ни минуты, время тут имеет значения, а не вот это вот всё «ну чтооооо, куда пойдём сегоооодня, посоветуйте гдееее вкууусно кормят», тут бы с этого посмеялись, чётко и ясно ты планируешь свой день и жизнь. ⠀ - тут все в кроссовках, потому что очень много передвигаются, отсюда и мода на кружевные платья + кроссовки. ⠀ - скорость обслуживания уникальная, весь стаф работает как пчёлки из 1 команды(!) , а не вот эти охуевшие официанты с завернутым еблом, будто вы у них дома, нет этих «понаехавших» администраторов и хостес, которым хочется по роже проехать за их «приветливость». ⠀ - тяжелый и спертый воздух - спокойный и бесконечный #centralpark ⠀ - жить тут очень не сладко - жестокие и справедливые законы выживания. - такси из аэропорта и в аэропорт 4.000 грн - тут трындец, как дорого 😩 ⠀ А мы двигаемся дальше, ибо у нас уже итак + 1 чемодан 🧳 after shopping ЖДУ ВАС В БЕСИТ ЖИР СПОРТ!!!! #trip #newyork #путешествия #америка
Нагадаємо, медовий місяць у 2016-му році Ступка з Логуновою так само провели у США.