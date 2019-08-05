Логунова погуляла з дочкою Нью-Йорком та посвітила тілом у Домінікані

Подружжя Дмитро Ступка і Поліна Логунова влаштували собі канікули на іншому континенті.

Спочтаку вони нагулялися Нью-Йорком, а потім гайнули засмагати у Домінікану.

Дочка Богдана, звісно ж, відпочиває з батьками. І фото дівчинки побільшало на сторінках ії мами, хоча личко своєї малої Поліна досі приховує від підписників.

Маленька Богдана вже бачила Нью-Йорк

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До речі, Логунова заходилася нахвалювати Нью-Йорк через культ дітей, через якість товарів, швидкість обслуговування тощо.

У цьому ж купальнику Поліна селфилася на відпочинку в квітні

Нагадаємо, медовий місяць у 2016-му році Ступка з Логуновою так само провели у США.