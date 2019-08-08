Соня з Окружної та чужий подарунок: Монро, Кукуюк і Камалія розказали про своїх зіркових котиків

Добре бути зіркою - тобою захоплюються та обожнюють. Але ще краще бути котиком зірки - тобою захоплюється зірка, обожнює, у буквальному сенсі носить на руках, іще й за вушком чухає.

До Міжнародного дня котів травесті-діва Монро, актор Михайло Кукуюк, співачки Камалія і Тоня Матвієнко розказали про своїх пухнастих улюбленців у програмі "Ранок з Україною".

"Свою третю кішку Соню я підібрала вже дорослою на Окружній, на відбійнику. Я проїжджала з подругою на машині й вона побачила силует кішки. Ми розвернулися, бо я подумала, що її переїхала машина. Коли під'їхали, як тільки я відкрила двері, кішка стрибнула до машини і залишилася у мене", – розповіла Монро, в котрої нині мешкає аж п'ятеро котиків.

У Монрітти 5 (П'ЯТЬ!) котиків!

А киця Камалії Білка сама обрала її у хазяйки і не прогадала.

"...Білка дуже багато років живе. Вона до мене пригнула в сумку в роздягальні на стайні. Я приїхала додому, злякалася, чому у мене сумка ворушиться і мявчить. Я відкрила її, а звідти вийшла красива біла кішка. Ось так вона у мене і залишилася жити", – поділилася співачка.

Камалія обожнює коней, але проти котячих чарів теж не встояла

Не збирався ставати котовласником і Михайло Кукуюк.

"Дружина принесла кота в подарунок сестрі. Вона сказала: три дні він у нас поживе, і я його подарую. Я ще сказав їй: "Якщо він у нас поживе три дні, то ти його не подаруєш – не зможеш". Вона мені не повірила. Тож, він до сих пір у нас живе", - розказав актор.

У співочої парочки, Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко живе киця-убивця з красивим іменем М'ята.

"Я принципово, коли обирала собі котика, то хотіла, щоб вона була звичайна – безпородна. Я не люблю всі оці понти", - пояснила Тоня.

М'ята і Тоня

"Наша кішка справжня вбивця. І надворі нічого нема. Ти ніколи не переймаєшся, навіть, коли бачиш, як біжить шур з якогось будинку, думаєш: "Брате, тобі не довго лишилось", - похвалився Арсен.

"Білявка" живе і в актриси Руслани Писанки.

"Її звуть Флешка – від слова Флеш, як спалах… Ми не знали, як назвати, і мама сказала: "Давайте буде Сильва", ми і називали: Сильва, Сильва. А потім ця Сильва як понеслася, як побігла. А вона біленька така шмух – я кажу: "Її ім’я – Флеш", - пригадала вона.

Дизайнер Андре Тан із любові до котика, який виявився кішечкою, терпить справжні муки.

"Ми спочатку її брали як хлопчика, а потім з'ясувалося, що це дівчинка. Назвали Васька, думали, що буде він, а вийшла – вона. Тому вийшла Василиса", – поділився він.

"Мррр!"

"Останні півроку у мене почалася страшна алергія на котяче хутро. І зараз ми мучимося, бо кішка у нас живе вже майже шість років, ми до неї дуже сильно звикли. Ми не можемо без неї, а вона не може без нас, але при цьому у мене моторошна алергія почалася на котів, ми зараз в такому... не знаємо, ми зараз випускаємо, щоб вона іноді гуляла й поверталася додому", - побідкався Тан.

Як відомо, зіркою Instagram співака Святослава Вакарчука та його партнером по йозі є котик Северин.

Лідер "Океану Ельзи" зі своїм інструктором із йоги

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Немало котолюбів знайдеться і серед закордонних селебріті.

Наприклад, актриса Дрю Беррімор торік пішла до притулку за одним котиком, а повернулася з трьома.

Що може бути кращим за котика? Троє котиків! Респект Дрю!

А модельєр Карл Лагерфельд колись так сильно закохався в пухнасту красуню Шупетт, що фактично викрав її в попереднього власника. Нагадаємо, легендарного кутюр'є не стало цієї зими, і його улюблениця виявилася дуже заможною спадкоємицею.

Співачка Тейлор Свіфт теж котолюб

Ед Ширан і сам коооотик!

Фото з Instagram та прес-служби