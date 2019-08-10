Павлік із молодою нареченою опинився на обкладинці глянцю

53-річний співак Віктор Павлік разом зі своєю молодою нареченою Катериною Репяховою прикрасили обкладинку глянцю.

Обидва у мережі поділилися світлиною, зробленою для журналу "Отдохни".

Може, і весілля вже не за горами?

Крім того, Катя виклала фото в купальнику з відпочинку на Тенеріфе. А Віктор показав світлину з Португалії, де вони з командою знімали кліп.

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Павлік зняв відео аж у Португалії

"Сьогодні ми провели ще один ледачий день в ідеальному готелі на Тенеріфе. Із завтрашнього дня починаємо активний відпочинок: яхта, потім візьмемо машину на прокат, досліджуємо острів і відвідаємо зоопарк з 500 видами мавп, обожнюю мавп", - поділилася Катя

А це закохані у Греції

Нагадаємо, про роман Павліка з удвічі молодшою Репяховою стало відомо у червні.

Фото з Instagram



