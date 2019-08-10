Павлік із молодою нареченою опинився на обкладинці глянцю
10 серпня 2019, 10:23
53-річний співак Віктор Павлік разом зі своєю молодою нареченою Катериною Репяховою прикрасили обкладинку глянцю.
Обидва у мережі поділилися світлиною, зробленою для журналу "Отдохни".
Крім того, Катя виклала фото в купальнику з відпочинку на Тенеріфе. А Віктор показав світлину з Португалії, де вони з командою знімали кліп.
Нагадаємо, про роман Павліка з удвічі молодшою Репяховою стало відомо у червні.
Фото з Instagram
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