Гросу вділа мереживне сексі-вбрання: Дружина не завжди має бути монашкою

Співачка Аліна Гросу, статус подружнього життя якої вже цілих півтора місяці, взялася ділитися жіночою мудрістю з підписницями свого фотоблогу. Вона порадила інколи будити в собі сексапільне чортеня і приміряти відверті вбрання.

Мереживний комбінезон із декольте Аліна випробувала на своєму чоловікові Олександрі, який виявився ще тим ревнивцем.

"Дружина - не завжди має бути монашкою: ) Для підігрівання цікавості чоловіка іноді в тобі має прокидатися маааленьке чортеня. І дома ти, за плитою, на роботі чи на прогулянці... за можливості завжди треба старатися виглядати добре, і його очі горітимуть, як раніше", - заявила Гросу.

View this post on Instagram A post shared by GROSU (@alina_grosu) on Aug 13, 2019 at 2:04am PDT

"Учора, вперше після довгого утримування від усіх, бодай трохи сексуальних луків (щоби зайвий раз не провокувати на ревнощі чоловіка... ще втече), вигуляла свій новий комбінезон... на жаль, вигулювала не довго, чоловік сильно далеко за межі квартири мене не пустив і ходив усюди слідом. Але стільки закоханих поглядів я від нього давно не отримувала", - поділилася вона.

Фотографував свою "чортицю" на балконі сам Олександр.

Щоби не провокувати ревнощі Олександра Аліна довгий час змушувала себе утримуватися від навіть трохи сексуальних луків

Нагадаємо, Гросу не приховує, що "ніколи не дозволяє собі брати бразди правління" в сім'ї в свої руки, мовляв, її чоловік - мужчина із великої літери "М". Аліна мріє народити від нього трьох.