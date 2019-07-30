Мілевський розповів, як не переспав з Астаф’євою та на що про*бав 12 мільйонів євро

Колись скандальний футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський, відомий життям на широку ногу та гулянками на курортах, тепер живе та грає у білоруському Бресті.

Ексфорвард збірної України більше не ходить по клубах, зустрічається з жіночкою на ім’я Валерія та лише згадує про минулі подвиги.

В інтерв’ю КраСаві Міля, зокрема, розповів, на що свого часу витратив 12 мільйонів євро, про секс з Тіною Канделакі та про те, як ледь не переспав з Дашею Астаф’євою.

Ви вже, певно, підзабули, як виглядає головний ексхуліган збірної України

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Уже кілька років про Мілевського не пишуть таблоіди, бо він не дає скандальних приводів.

"Якщо серйозно, більше не хочеться цим займатися, більше не ходжу по клубах. Вік уже такий, що якщо кудись підеш, на наступний день буде важко тренуватися. Тим більше зараз не хочеться нікого підводити", - зізнався 34-річний футболіст.

Артем нарешті став розсудливим та завів серйозні стосунки

Але його походеньки та вчинки минулих років добре пам’ятають усі. На запитання про найбільший чек, який йому довелося оплатити, Мілевський сказав:

"У Куршевелі, 17 тисяч євро був рахунок. Нас шестеро було, але інші люди підходили-йшли".

А за відпустку Артем міг витратити 130-140 тисяч доларів на місяць - з яхтами, квитками на хокей, на НБА, походи в клуби і ресторани.

Міля подорослішав

За підрахунками ведучого, під час 11-річної роботи в "Динамо" Мілевський заробив близько 10-12 мільйонів євро. "Як можна було про*б ать 12 лямов євро, поясни мені?" - попросив КраСава Артема.

"Ну я ж не програв їх у казино. Я їх прогуляв, витратив на речі, на всякі походи на НБА і хокей, завжди і всюди сидів на найкращих VIP-місцях. Я витрачав на те, щоб кайфувати від життя. Але я завжди залишався людиною. Так, про*бав - скільки там? 12? Ох, йопта", - зазначив Міля.

Також Артем був відомий своїм бурхливим особистим життям. Ходили чутки, що він мав секс з російською телеведучою Тіною Канделакі. На запитання, чи це правда, спортсмен сказав:

"По молодості було багато з ким. Конкретно: так чи ні? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я чесно знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: "Що з того?" Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списалися, пару раз побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, я великий привіт їй передаю".

А от із секс-символом Дашею Астаф’євою у Мілевського не склалося.

"Тоді Алієв (Олександр Алієв, друг Артема, теж екс динамовець – ред..) наламав дров. Ми сиділи з нею в холі готелю, година п'ята ранку, а він приїхав і давай заважати: "Міля, відвези мене додому". Все і накрилося", - згадав про невдачу Артем.

На запитання, з якою найбільшою кількістю жінок він коли-небудь прокидався, Мілевський чесно відповів:

"З трьома. Але це в основному за гроші було".

Нагадаємо, років 5 тому про Мілевського часто згадували у пресі, коли він трощив свої Ferrari.

Фото з Instagram