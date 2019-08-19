Кароль у срібному купальнику зваблює мережу голими стегнами

Співачці Тіні Кароль явно до вподоби роль фатальної звабниці, і вона невтомно вживається у неї.

Артистка регулярно постить фото себе з максимально відкритим тілом, і її нові світлини не стали винятком.

Тіна у срібному купальнику демонструє свої стегна у всій красі.

Тіна останнім часом демонструє чудову фізичну форму

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"Вабити, бавити" - такі хештеги під фото натякають на нову роботу Кароль, яка, судячи за все, незабаром побачить світ. А пока співачка інтригує прихильників сексі знімками.

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Кароль знову мліє та вдає пристрасть

Нагадаємо, у червні Кароль випустила кліп на англомовну пісню, в якому вона просто спокусливо сидить біля води.

Фото і відео з Instagram