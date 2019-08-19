Кароль у срібному купальнику зваблює мережу голими стегнами

19 серпня 2019, 09:52

Співачці Тіні Кароль явно до вподоби роль фатальної звабниці, і вона невтомно вживається у неї.

Артистка регулярно постить фото себе з максимально відкритим тілом, і її нові світлини не стали винятком.

Тіна у срібному купальнику демонструє свої стегна у всій красі.

 
Тіна останнім часом демонструє чудову фізичну форму

"Вабити, бавити" - такі хештеги під фото натякають на нову роботу Кароль, яка, судячи за все, незабаром побачить світ. А пока співачка інтригує прихильників сексі знімками.

 
Схоже, кам'яні чоловіки Тіні симпатичніші, ніж реальні
 
Кароль знову мліє та вдає пристрасть
 
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Бавити-вабити 🤔⠀ @tina_karol ⠀ ⠀ #tinakarol#тинакароль

Публикация от Alina Symonenko (@spromojna) 18 Авг 2019 в 2:29 PDT

Нагадаємо, у червні Кароль випустила кліп на англомовну пісню, в якому вона просто спокусливо сидить біля води.

Фото і відео з Instagram


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