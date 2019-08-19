Кароль у срібному купальнику зваблює мережу голими стегнами
19 серпня 2019, 09:52
Співачці Тіні Кароль явно до вподоби роль фатальної звабниці, і вона невтомно вживається у неї.
Артистка регулярно постить фото себе з максимально відкритим тілом, і її нові світлини не стали винятком.
Тіна у срібному купальнику демонструє свої стегна у всій красі.
"Вабити, бавити" - такі хештеги під фото натякають на нову роботу Кароль, яка, судячи за все, незабаром побачить світ. А пока співачка інтригує прихильників сексі знімками.
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Нагадаємо, у червні Кароль випустила кліп на англомовну пісню, в якому вона просто спокусливо сидить біля води.
Фото і відео з Instagram
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