Напівгола Брежнєва про Меладзе: Йому подобається, коли ми наодинці, і я без одягу

Співачка Віра Брежнєва, яку в Парижі познімали для російського Vogue, у інтерв'ю розказала про ставлення до своєї зовнішності та вподобання свого чоловіка Костянтина Меладзе.

А ще вона зізналася, що працювала з психологом, щоби проробити переживання свого дитинства та юності.

"Мій чоловік говорить, що найвродливішою я буваю зранку, коли в мене розкуйовджене волосся і ні граму косметики. Йому подобається, коли ми наодинці, і я без одягу, і його зовсім не хвилює, чи є в мене кубики пресу. А нещодавно він надіслав мені одне моє фото з підписом: "Це фото треба надіслати в космос. Щоби іншопланетяни одразу полюбили людей..." Після таких слів я дійсно почуваюся найкрасивішою в світі, і неважливо, є в мене зморшки або ні", - запевнила Віра, чиєму чоловікові нещодавно закидали подружню зраду.

Меладзе змушує Брежнєву почуватися найкрасивішою жінкою в світі

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На думку Брежнєвої, впевненість у собі - це результат кропіткої праці над собою, і зовнішність - не головне.

"Неначе хіпі - я почуваюся вільною, реалізованою, привабливою. Молодим дівчатам, котрі з надмірною серйозністю ставляться до своєї зовнішності, хочеться сказати: "Розслабтеся, зовнішність, звісно, важлива, але набагато важливіша ваша енергетика, харизма, доброта". Упевненість у собі не приходить просто так із віком, це довга робота над собою", - наголосила 37-річна співачка.

Співачка вважає, що гарна зовнішність - далеко не головне

Самій Вірі внутрішньої гармонії досягти поміг психолог.

"Кілька років я відвідувала психолога, з котрим ми пропрацьовували переживання дитинства, юності. Позбувшись усіх цих образ та психологічних вузлів, я стала більш гармонійною, спокійною і, як наслідок, навчилася любити себе та приймати такою, яка є", - поділилася вона.

"Важливу роль у цьому відіграє чоловік, який перебуває поруч із жінкою", - додала Брежнєва.

Віра працювала з психологом над старими образами

Нагадаємо, Віра вважає, що чоловік - це запорука щастя жінки. Бо якщо їй самій доводиться вирішувати всі проблеми, то він їй просто непотрібен.

Фото з Instagram Брежнєвої