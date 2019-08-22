Сумська у 53-річчя розказала, як натякає чоловіку на подарунки

Актриса Ольга Сумська зізналася, що іноді дуже прозоро натякає своєму чоловіку на подарунки, які хоче від нього отримати.

Але квіти і пісні Віталій Борисюк здатен підготувати і без натяків. Як він і зробив 22-го серпня, коли його коханій виповнилося 53 роки.

Саме чоловік першим привітав Сумську з Днем народження, подарувавши їй букет білих троянд та кілька пісень різними мовами. Відео привітань іменинниця виклала у сторі.

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"Звісно, що першим привітав Віталик. Він мене обцілував, подарував все, що хотів. Це щастя, коли є така ніжність!" – поділилася Ольга в ефірі телеканалу "Україна".

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"А щодо подарунків – я йому натякаю, інколи навіть надсилаю фото з підписом: "Сонечко, там-то і там-то я забронювала гарне українське намисто", - зізналася акторка.

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До речі, у день народження Сумська завжди вітає свою маму.

"Першою я завжди вітаю маму з тим, що вона мене народила. До речі, в величезних муках. Вона мене народжувала дві доби. Я їй дуже важко далася", - поділилася актриса.

Ольга з мамою Ганною Іванівною

Нагадаємо, торік Сумську з 52-річчям вітали одразу два Віталі.

Фото з Instagram