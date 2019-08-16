"Я все йому пробачаю": не ревнива Сумська розхвалила свого "красунчика Віталіка"

Актриса Ольга Сумська вважає свого коханого Віталія Борисюка, з яким вони вже 23 роки одружені, взірцем чоловіка і батька.

У подружжя не буває скандалів, і зірка пробачає своєму "красунчику" все - лише одна його риса виводить Ольгу з себе.

Її 52-річна Сумська розкрила в програмі "Ранок з Україною".

Ольга Сумська за 23 роки шлюбу знайшла в Віталія Борисюка одну-єдину рису, яка їй не подобається

"Я все йому пробачаю. Повз роки ми залишаємося рідними людьми. Мені дуже подобається його посмішка, хода, тембр голосу. Та й сексуальність зберігається, вона нікуди не втрачається. Якщо ти по-справжньому кохаєш, то з кожним роком відчуваєш, що це почуття стає глибшим", - поділилася акторка.

"Я взагалі не ревнива. Більше так, чесно кажучи, тому що він дуже стриманий – ніколи не показує справжніх почуттів щодо цього. І мене це дуже дратує, просто виводить із себе! Але часто, коли до мене підходять молоді шанувальники, я помічаю вогник ревнощів у його очах", - зазначила Сумська.

Актриса дуже кохає свого чоловіка і все йому пробачає

Зі слів Ольги, гучних скандалів у них із Віталієм ніколи не бувало.

"І Боже борони, він ніколи не піднімав на мене руку, а це найважливіше для жінки! Він поважає мене, як жінку, він дуже турботливий, він прекрасний батько, господар! Я можу покластися на нього абсолютно в усьому", - розхвалила вона чоловіка.

Сумська вважає свого коханого ідеалом

А ще Сумська зізналася, що нещодавно таки трохи заревнувала Борисюка.

"Віталік ще й який красунчик! Нещодавно я виклала в Instagram його неймовірне виконання однієї італійської пісні – Боже, що почалося! Я ніколи не читала такої кількості зізнань у коханні, жінки його просто піднесли до небес. Звичайно, мені було і приємно, і трошки, знаєте, ревнощі в серці почали розпалюватись", – пригадала вона.

Нагадаємо, Ольга Сумська впевнена, що на зраду її чоловік ніколи не піде, бо порядний і надто дорожить їхнім шлюбом. Вона вважає, що в парі кожен мусить мати "територію свободи", і акторка воліє не витрачати свої нерви на підозри.

Фото з Instagram Сумської та Борисюка