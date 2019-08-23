Без фотошопу: дружина Бабкіна в Італії показалася в купальнику через 2 місяці після пологів

Зіркове подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни з трьома дітьми насолоджуються відпочинком на Сардинії та постять звідти красиві фото.

Зокрема дружина артиста, яка лише два місяці тому народила їхнього синочка Єлисея, поділилася фотографією в купальнику, яку, з її слів, анітрохи не редагувала.

Сніжана Бабкіна на морі тепер уже в якості багатодітної матусі

У Instagram Сніжана розказала, що малюк проспав увесь складний переліт, а тепер купається у морі.

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Наймолодшому Бабкіну лише 2 місяці

Сергій із родиною відпочиває на Сардинії

Нагадаємо, народжувати Єлисея Бабкіни приїздили з Харкова до Києва. Ім'я для дитинки наснилося Сніжані ще кілька років тому.

Фото з Instagram Сергія і Сніжани Бабкіних