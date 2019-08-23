Без фотошопу: дружина Бабкіна в Італії показалася в купальнику через 2 місяці після пологів
П'ятниця, 23 серпня 2019, 13:05
Зіркове подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни з трьома дітьми насолоджуються відпочинком на Сардинії та постять звідти красиві фото.
Зокрема дружина артиста, яка лише два місяці тому народила їхнього синочка Єлисея, поділилася фотографією в купальнику, яку, з її слів, анітрохи не редагувала.
У Instagram Сніжана розказала, що малюк проспав увесь складний переліт, а тепер купається у морі.
Нагадаємо, народжувати Єлисея Бабкіни приїздили з Харкова до Києва. Ім'я для дитинки наснилося Сніжані ще кілька років тому.
Фото з Instagram Сергія і Сніжани Бабкіних
Приєднуйтесь до дискусії