Одягнена з ніг до голови Брежнєва з першої спроби встала на дошку. ФОТО
28 серпня 2019, 10:00
Співачка Віра Брежнєва похвалилася своїм новим досягненням.
Вона вперше спробувала вейксьорф і одразу ж вправно встала на дошку.
Світлинами себе у гідрокостюмі зірка, яку звикли бачити в бікіні, поділилася в Instagram.
"Нарешті одягнена з ніг до голови. І нарешті зробила це! Моя перша спроба встати на вейксёрф! Руки, правда, вже пару днів сумку піднімаю із зусиллям, але відчуття не передати. Ставте цілі і йдіть/пливіть до них - це і є кайф! "Сегодня я русалка, я создаю волны", - написала Брежнєва.
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва розказала, що Меладзе любить, коли вони наодинці, і вона гола.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії