Одягнена з ніг до голови Брежнєва з першої спроби встала на дошку. ФОТО

Співачка Віра Брежнєва похвалилася своїм новим досягненням.

Вона вперше спробувала вейксьорф і одразу ж вправно встала на дошку.

Світлинами себе у гідрокостюмі зірка, яку звикли бачити в бікіні, поділилася в Instagram.

Брежнєва підкорила хвилі з першої спроби

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"Нарешті одягнена з ніг до голови. І нарешті зробила це! Моя перша спроба встати на вейксёрф! Руки, правда, вже пару днів сумку піднімаю із зусиллям, але відчуття не передати. Ставте цілі і йдіть/пливіть до них - це і є кайф! "Сегодня я русалка, я создаю волны", - написала Брежнєва.

"Пливіть до своїх цілей!" - закликає Брежнєва

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва розказала, що Меладзе любить, коли вони наодинці, і вона гола.

Фото з Instagram