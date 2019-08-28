Зе-мімімі: Як Богдан на колінах у коханки солоденько дрімав. ФОТО

Поки всі новоспечені депутати готувалися до відкриття нової Ради, голова Офісу президента Андрій Богдан повертався з весілля у Сен-Тропе разом зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.

Парочку у французькому аеропорту підловили в інтимну мить – коли Андрій солоденько куняв на колінах у Насті.

Фото анонімно отримав та оприлюднив у своєму Facebook журналіст Юрій Ніколов.

Богдан безтурботно відпочивав від гулянки на колінах у своєї подружки

Нагадаємо, у День Незалежності Андрій Богдан гуляв на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе.

Фото з Facebook Юрія Ніколова