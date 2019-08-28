Зе-мімімі: Як Богдан на колінах у коханки солоденько дрімав. ФОТО
28 серпня 2019, 17:48
Поки всі новоспечені депутати готувалися до відкриття нової Ради, голова Офісу президента Андрій Богдан повертався з весілля у Сен-Тропе разом зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.
Парочку у французькому аеропорту підловили в інтимну мить – коли Андрій солоденько куняв на колінах у Насті.
Фото анонімно отримав та оприлюднив у своєму Facebook журналіст Юрій Ніколов.
Нагадаємо, у День Незалежності Андрій Богдан гуляв на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе.
Фото з Facebook Юрія Ніколова
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