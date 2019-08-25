Богдан у День Незалежності розважався в Сен-Тропе на весіллі "смотрящего" за Мін’юстом

Поки президент Володимир Зеленський виступав на параді до Дня Незалежності, його вірний соратник, керівник Офісу президента Андрій Богдан розважався у Сен-Тропе.

Саме там відбулося весілля "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка, на якому, окрім Богдана, помітили і відомого київського забудовника Андрія Вавриша.

Про це повідомили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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За їхньою інформацією, Богдан прибув на весілля 22-го серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті".

Третій день святкувань припав на День Незалежності. Причому гуляння відбувалися на приватній яхті.

Для 32-річного Довбенка цей шлюб вже другий. Його обраницею стала юристка Ганна Огренчук.

Ганна старша за Андрія на 5 років

До речі, Огренчук нещодавно призначили у комісію з питань правової реформи, куди увійшло кілька наближених до Андрія Богдана людей.

Молодята поки не викладали фото з весілля у мережу

Фото з сайту Bihus.info