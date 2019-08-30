Вагітна Подкопаєва в обтислому боді прилягла для ніжного ч/б ФОТО

Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка готується втретє стати мамою, знялася в чуттєвій "вагітній" фотосесії.

Однією зі світлин, а також своїми думками про прихід у світ нової людини вона поділилася в Instagram.

Подкопаєва вже дуже скоро стане мамою втретє

"Запрошуючи ще одну душу ввійти в наше життя, ми приймаємо на себе священний обовязок любити і плекати той божественний імпульс, котрий створив людство", - написала Ліля.

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Нагадаємо, 15-го серпня спортсменка відсвяткувала свій 41-й день народження. В своє свято вона показала рідкісне спільне фото зі своїм нареченим і татком майбутнього малюка, бізнесменом Ігорем Дубинським.

Ліля народить від свого нареченого Ігоря Дубинського

Як відомо, Подкопаєва, яка має двох старших дітей від шлюбу з Тимофієм Нагорним, заручилася понад рік тому. Причому Ігор покликав Лілю вийти за себе просто у спортзалі.

Фото з Instagram Подкопаєвої