Речниця Зеленського у червоному відгуляла 33-річчя та 3 місяці на посаді

3-го серпня скасуванню депутатської недоторканності несамовито раділа не лише Олена Криворучкіна та її "коханий", а й речниця президента Юлія Мендель, яка цього дня святкувала день народження.

На сторінках у соцмережах іменинниця тішилася, що саме 3-го вересня, коли їй виповнилося 33, 373 депутати проголосували за цей законопроект.

А ввечері Мендель пішла відзначати подвійне свято у ресторані з друзями. У мережі вона показала відео, на якому в червоній сукні задувала свічки на тістечках.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram #birthday #party 🍾❤️😃🥰😘😜🤩🥳 #instagood #friends Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 3 Сен 2019 в 10:59 PDT

До того ж, у Юлі був іще один привід для святкування - три місяці на посаді прес-секретарки Володимира Зеленського. За цей час вона встигла двічі показатися у мережі без мейкапу.