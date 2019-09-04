Речниця Зеленського у червоному відгуляла 33-річчя та 3 місяці на посаді
Середа, 4 вересня 2019, 10:25
3-го серпня скасуванню депутатської недоторканності несамовито раділа не лише Олена Криворучкіна та її "коханий", а й речниця президента Юлія Мендель, яка цього дня святкувала день народження.
На сторінках у соцмережах іменинниця тішилася, що саме 3-го вересня, коли їй виповнилося 33, 373 депутати проголосували за цей законопроект.
А ввечері Мендель пішла відзначати подвійне свято у ресторані з друзями. У мережі вона показала відео, на якому в червоній сукні задувала свічки на тістечках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зробіть мені подарунок - зніміть уже свою недоторканність 🍾 👌😉
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До того ж, у Юлі був іще один привід для святкування - три місяці на посаді прес-секретарки Володимира Зеленського. За цей час вона встигла двічі показатися у мережі без мейкапу.
Приєднуйтесь до дискусії