Речниця Зеленського випнула губи на ранковому селфі без макіяжу

Четвер, 1 серпня 2019, 11:27

Важко уявити речника президента Порошенка, який зранку виставляє своє дак-селфі у мережі. Але команда президента Зеленського щосили намагається бути сучаснішою та ще ближчою до народу.

Вочевидь, саме тому прес-секретар Юлія Мендель не соромиться викладати себе ранкову без макіяжу з випнутими губенятами.

 
Навіть любитель селфі Сергій Жигулін не робив подібних фото. Але Юля, мабуть, вважає, що таким чином підтримує медійний імідж нового президента 

А ще Мендель, як і її шеф, ходить до спортзалу та виставляє фото звідти. 

 
"Make sports not war" (роби спорт, а не війну) , - підписала Мендель це фото 

Нагадаємо, раніше Юлія вже викладала фото себе без макіяжу. 

Фото з Instagram

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