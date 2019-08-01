Речниця Зеленського випнула губи на ранковому селфі без макіяжу
Четвер, 1 серпня 2019, 11:27
Важко уявити речника президента Порошенка, який зранку виставляє своє дак-селфі у мережі. Але команда президента Зеленського щосили намагається бути сучаснішою та ще ближчою до народу.
Вочевидь, саме тому прес-секретар Юлія Мендель не соромиться викладати себе ранкову без макіяжу з випнутими губенятами.
А ще Мендель, як і її шеф, ходить до спортзалу та виставляє фото звідти.
Нагадаємо, раніше Юлія вже викладала фото себе без макіяжу.
Фото з Instagram
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