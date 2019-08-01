Речниця Зеленського випнула губи на ранковому селфі без макіяжу

Важко уявити речника президента Порошенка, який зранку виставляє своє дак-селфі у мережі. Але команда президента Зеленського щосили намагається бути сучаснішою та ще ближчою до народу.

Вочевидь, саме тому прес-секретар Юлія Мендель не соромиться викладати себе ранкову без макіяжу з випнутими губенятами.

Навіть любитель селфі Сергій Жигулін не робив подібних фото. Але Юля, мабуть, вважає, що таким чином підтримує медійний імідж нового президента

А ще Мендель, як і її шеф, ходить до спортзалу та виставляє фото звідти.

"Make sports not war" (роби спорт, а не війну) , - підписала Мендель це фото

Нагадаємо, раніше Юлія вже викладала фото себе без макіяжу.

Фото з Instagram