Богдан у наручниках пожартував про весілля в Сен-Тропе. ФОТО
10 вересня 2019, 19:32
Голова Офісу президента Андрій Богдан свою присутність на весіллі Андрій Довбенка у Сен-Тропе журналістам не коментував. Зате вирішив покепкувати з цього приводу у Facebook.
Найближчий до президента Зеленського дотепник виклав фото себе у наручниках поруч із жандармом.
"А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", - написав Богдан.
Нагадаємо, окрім Богдана, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка були судді, зе-депутати, донька Джарти та Павло Фукс.
Фото з Facebook та Дмитра Ларіна
Приєднуйтесь до дискусії