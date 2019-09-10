Богдан у наручниках пожартував про весілля в Сен-Тропе. ФОТО

Голова Офісу президента Андрій Богдан свою присутність на весіллі Андрій Довбенка у Сен-Тропе журналістам не коментував. Зате вирішив покепкувати з цього приводу у Facebook.

Найближчий до президента Зеленського дотепник виклав фото себе у наручниках поруч із жандармом.

"А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", - написав Богдан.

Хороший тамада, і конкурси цікаві

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Нагадаємо, окрім Богдана, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка були судді, зе-депутати, донька Джарти та Павло Фукс.

Фото з Facebook та Дмитра Ларіна