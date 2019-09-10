Дочка Джарти та кілька зе-депутатів: з ким Богдан гуляв на весіллі у Сен-Тропе
Зі скандального весілля "смотрящего" за Мін’юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе минуло вже понад два тижні, але тільки зараз стали відомі деталі триденного свята.
Журналісти BIHUS info оприлюднили відео, в якому розказали, хто ще, окрім Андрія Богдана та Андрія Вавриша, тусили у Франції з найвпливовішою тіньовою фігурою в системі міністерства юстиції та рейдерських захоплень Довбенком.
Богдан, до речі, коментувати свою присутність на скандальному весіллі відмовився.
"Я навіть не знав, куди він поїхав, це не моя справа. Це його офіційна відпустка, я її підписав", - заявив президент Володимир Зеленський на запитання про присутність голови ОП на весіллі "смотрящего".
Отже, крім цілого списку юристів, на триденній гулянці у Сен-Тропе були помічені депутати зі "Слуги народу" Олег Семінський та Микола Сольський.
Також серед гостей була і суддя Господарського суду міста Києва, дочка покійного експрем’єра АР Крим Василя Джарти, Вікторія Джарти.
"Це була дівчача така поїздка. Мене з моїми подругами. Якби був конфлікт інтересів, були б заяви", - прокоментувала Вікторія свою присутність на весіллі Довбенка.
До речі, у День незалежності, 24-го серпня, коли вся компанія якраз тусила на яхті у Сен-Тропе, пані Джарти опублікувала у Facebook зворушливе привітання країні.
Разом із Джарти була її колега Оксана Чинчин.
Також другого дня весілля на 43-метровій яхті були помічені Голова Одеського господарського суду Наталія Богацька та навіть бізнесмен з Харкова з російськими зв'язками Павло Фукс.
До речі, ведучою одного з трьох днів весілля була Катя Осадча, а розважав гостей російський гуморист і музикант Семен Слепаков.
Нагадаємо, дружина Довбенка, Анна Огренчук у мережі намагалася виправдати присутність Богдана на її весіллі у День Незалежності.
Стоп-кадри з відео BIHUS info