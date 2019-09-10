Дочка Джарти та кілька зе-депутатів: з ким Богдан гуляв на весіллі у Сен-Тропе

Зі скандального весілля "смотрящего" за Мін’юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе минуло вже понад два тижні, але тільки зараз стали відомі деталі триденного свята.

Журналісти BIHUS info оприлюднили відео, в якому розказали, хто ще, окрім Андрія Богдана та Андрія Вавриша, тусили у Франції з найвпливовішою тіньовою фігурою в системі міністерства юстиції та рейдерських захоплень Довбенком.

Богдан, до речі, коментувати свою присутність на скандальному весіллі відмовився.

На весіллі Богдан багато спілкувався з Довбенком, але про що саме - розповідати журналістам відмовився

"Я навіть не знав, куди він поїхав, це не моя справа. Це його офіційна відпустка, я її підписав", - заявив президент Володимир Зеленський на запитання про присутність голови ОП на весіллі "смотрящего".

Отже, крім цілого списку юристів, на триденній гулянці у Сен-Тропе були помічені депутати зі "Слуги народу" Олег Семінський та Микола Сольський.

Депутатів було не так багато. Зокрема, Олег семінський

Також серед гостей була і суддя Господарського суду міста Києва, дочка покійного експрем’єра АР Крим Василя Джарти, Вікторія Джарти.

Вікторія Джарти (у червоному) теж засвітилася на скандальному весіллі

"Це була дівчача така поїздка. Мене з моїми подругами. Якби був конфлікт інтересів, були б заяви", - прокоментувала Вікторія свою присутність на весіллі Довбенка.

Вікторія не бачить нічого страшного у своїй поїздці на весілля в Сен-Тропе

До речі, у День незалежності, 24-го серпня, коли вся компанія якраз тусила на яхті у Сен-Тропе, пані Джарти опублікувала у Facebook зворушливе привітання країні.

Встала зранку у Сен-Тропе, привітала країну у мережі та пішла тусити з компанією Довбенка-Огренчук

Разом із Джарти була її колега Оксана Чинчин.

Чинчин заявила, що поїздка на весілля - її приватна справа

Також другого дня весілля на 43-метровій яхті були помічені Голова Одеського господарського суду Наталія Богацька та навіть бізнесмен з Харкова з російськими зв'язками Павло Фукс.

На яхті з тренажерним залом та басейном відпочивали Богдан, Джарти, Чинчин, Вавриш, Фукс та інші

Оксана Богацька

Богдан, як відомо, був не сам

Що обговорювали Довбенко із Богданом на яхті у Сен-Тропе - залишилося загадкою

До речі, ведучою одного з трьох днів весілля була Катя Осадча, а розважав гостей російський гуморист і музикант Семен Слепаков.

Осадча робила селфі на тлі вілли, де, між іншим, торік свою річницю відзначав одеський "господар" Володимир Галантерник

Нагадаємо, дружина Довбенка, Анна Огренчук у мережі намагалася виправдати присутність Богдана на її весіллі у День Незалежності.

Стоп-кадри з відео BIHUS info