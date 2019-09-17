"Мама каже, що я дурепа": 14-річна донька Полякової покрасувалася в ніжній білій сукні

Старша донька співачки Олі Полякової Маша, яка вважає себе "мем-богинею" і потроху робить карєру інстаграм-інфлуенсера, збурила мережу черговим своїм дописом.

14-річне дівча показалося в ніжній білій сукні та оголосило, як називає її мамуся.

Маша Полякова попозувала у білому платті

"Подивіться яка я красива а моя мама говорить що я Дурепа )))", - написала Маша (орфографію авторки збережено - ред.)

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14-річна донька співачки каже, що мама зве її дурепою

Не всі підписники вподобали жарт Марії. Їй стали докоряти, що вона не цінує своєї мами.

Сама співачка теж прокоментувала доччин пост.

Нагадаємо, торік на Машу Полякову в мережі напосілися хейтери, і мама Оля дала їм прочухана.

Фото з Instagram