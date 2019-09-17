"Мама каже, що я дурепа": 14-річна донька Полякової покрасувалася в ніжній білій сукні
Вівторок, 17 вересня 2019, 16:31
Старша донька співачки Олі Полякової Маша, яка вважає себе "мем-богинею" і потроху робить карєру інстаграм-інфлуенсера, збурила мережу черговим своїм дописом.
14-річне дівча показалося в ніжній білій сукні та оголосило, як називає її мамуся.
"Подивіться яка я красива а моя мама говорить що я Дурепа )))", - написала Маша (орфографію авторки збережено - ред.)
Не всі підписники вподобали жарт Марії. Їй стали докоряти, що вона не цінує своєї мами.
Сама співачка теж прокоментувала доччин пост.
Нагадаємо, торік на Машу Полякову в мережі напосілися хейтери, і мама Оля дала їм прочухана.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії