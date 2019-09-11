Полякова з чоловіком відсвяткували річницю з кав'яром і помідорами. ФОТО

Співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим відзначають 15-річчя свого шлюбу. Коханий зірки з нагоди кришталевої річниці навіть показався у її Instagram.

А Оля написала для нього тепле привітання.

Чоловік Полякової, на відміну від доньок, рідко показується в соцмережі

"15-нашка! Не можу повірити, що хтось мене витримав стільки часу! Це міг бути лише ти! Терплячий, добрий, сильний, той, хто підтримує, вірить у мене, в нас, у нашу сім'ю! Це ти - мій тил, моя опора! Ти завжди на моєму боці!", - зізналася співачка.

"Спасибі за дітей, вони схожі на тебе, і це прекрасно! Немає жодних секретів сімейного життя, крім кохання, розуміння та підтримки! Спасибі!", - зазначила вона.

Оля та її коханий одружені вже 15 років

Як відомо, мамонта в родині Полякових добуває саме Оля. Як жартує Суперблондинка, вона навмисне розорила чоловіка-мільйонера, щоби він їздив на моря з їхніми доньками. А ще у Полякової в планах народити сина.

Фото з Instagram Полякової