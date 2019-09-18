17 років разом: у мережі показали весільні фото Олени Кравець

Нещодавно 16-ту річницю шлюбу відзначали президент Володимир Зеленський та перша леді, а 17-го вересня 17 років заміжжя святкувала його колега - актриса Олена Кравець.

В Instagram "1+1" оприлюднили фото з весілля артистки з її чоловіком Сергієм, від якого вона має трьох дітей.

Таке враження, що Олена майже не змінилася

І вже тоді Кравець мала коротку зачіску

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Як відомо, подружжя виховує 16-річну дочку Машу та 3-річних двійнят Ваню та Катю.

За 17 років пара народила трьох дітей

Фото з Instagram та стопкадр з відео на YouTube