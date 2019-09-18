Надя, купи бікіні: Савченко знову купалася в сукні. ФОТО

Середа, 18 вересня 2019, 12:40

Літо закінчилося, а Надія Савченко все ще не купила собі купальник. Хоча це зовсім не заважає їй купатися в морі.

У серпні Надя намочила свою смарагдову сукню у хвилях Балтійського моря, а днями пірнула в Адріатичне у бірюзовому сарафані.

Фото на тлі балканських краєвидів колишня депутатка виклала у своєму Facebook.

 
Савченко любить монументальні ракурси 

"Такого бірюзового кольору вода в морі і смарагдового у річках можлива тільки на Балканах і тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою свого різноманіття", - написала Надія. 

 
Надя позувала на тлі бірюзового моря у такого ж кольору сукні
 
Савченко розправила плечі... А купальник так і не вдягнула
 
Надя, купи вже собі бікіні
 
Чи, може, Надія соромиться фотографуватися в купальнику?

Нагадаємо, були часи, коли Савченко оголювала плечі у Раді та витанцьовувала під Сердючку

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів