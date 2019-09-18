Надя, купи бікіні: Савченко знову купалася в сукні. ФОТО
18 вересня 2019, 12:40
Літо закінчилося, а Надія Савченко все ще не купила собі купальник. Хоча це зовсім не заважає їй купатися в морі.
У серпні Надя намочила свою смарагдову сукню у хвилях Балтійського моря, а днями пірнула в Адріатичне у бірюзовому сарафані.
Фото на тлі балканських краєвидів колишня депутатка виклала у своєму Facebook.
"Такого бірюзового кольору вода в морі і смарагдового у річках можлива тільки на Балканах і тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою свого різноманіття", - написала Надія.
Нагадаємо, були часи, коли Савченко оголювала плечі у Раді та витанцьовувала під Сердючку.
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