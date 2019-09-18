Чорний гіпюр та корона: як MARUV заміж виходила. ФОТО
Середа, 18 вересня 2019, 15:59
Уже 8 років співачка MARUV або Анна Корсун разом зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, і лише зараз у мережі показали їхні фото з весілля.
Насправді, гучного свята у пари не було. Однак, судячи з фото, вбрання молодят були все ж таки не повсякденні.
Наречена у чорній сукні з гіпюровим верхом та у короні, а наречений у більш традиційному вигляді.
Світлини оприлюднили в Instagram "Танців з зірками", в яких нині бере участь MARUV.
Також у соцмережі показали, якими Аня з Сашком були багато років тому.
Фото з Instagram
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