Чорний гіпюр та корона: як MARUV заміж виходила. ФОТО

Уже 8 років співачка MARUV або Анна Корсун разом зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, і лише зараз у мережі показали їхні фото з весілля.

Насправді, гучного свята у пари не було. Однак, судячи з фото, вбрання молодят були все ж таки не повсякденні.

Наречена у чорній сукні з гіпюровим верхом та у короні, а наречений у більш традиційному вигляді.

Світлини оприлюднили в Instagram "Танців з зірками", в яких нині бере участь MARUV.

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Тоді ще Аня не була Maruv та мала довге темне волосся

Цікаво, якою була б весільна сукня зараз. З латексом та леопардом?

Також у соцмережі показали, якими Аня з Сашком були багато років тому.

Аня неодноразово казала, що вони з чоловіком пережили і холод, і голод і ще багато чого

Фото з Instagram