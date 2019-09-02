Цікавинки телетанців: Різатдінова вийшла на паркет попри травму, а Остапчук забрав хліб у Винника
Українські селебріті, зокрема гімнастка Ганна Різатдінова, співачка MARUV і телеведучий Володимир Остапчук вразили телеглядачів своїми яскравими номерами під час другого ефіру "Танців з зірками".
Учасники та їхні партнери дали лиха закаблукам у випуску, присвяченому кумирам.
Для MARUV таким кумиром є її улюблена бабуся, і для неї епатажна артистка виконала пристрасний віденський вальс (спойлер: із трагічним фіналом).
Для Різадтінової ж вихід на паркет став справжнім випробуванням. Гімнастка отримала травму і танцювала під "блокадою", яку перед ефіром зробили їй лікарі.
Мучив Аню біль не лише фізичний. Тема розриву з олігархом Владиславом Онищенком, яка не сходить з перших шпальт ЗМІ, у буквальному сенсі доводить її до сліз.
Спеціальним гостем "телетанців" став кумир жінок Олег Винник, і схоже, Володимир Остапчук дав йому привід стривожитися. Телеведучий танцював під легендарну "Вовчицю" і запозичив образ головного серцеїда країни.
Нагадаємо, нещодавно Остапчук насмішив мережу політично-зірковою відеопародією про "муху ЗеЗе".
Відео з YouTube