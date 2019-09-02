Цікавинки телетанців: Різатдінова вийшла на паркет попри травму, а Остапчук забрав хліб у Винника

Українські селебріті, зокрема гімнастка Ганна Різатдінова, співачка MARUV і телеведучий Володимир Остапчук вразили телеглядачів своїми яскравими номерами під час другого ефіру "Танців з зірками".

Учасники та їхні партнери дали лиха закаблукам у випуску, присвяченому кумирам.

Для MARUV таким кумиром є її улюблена бабуся, і для неї епатажна артистка виконала пристрасний віденський вальс (спойлер: із трагічним фіналом).

Maruv присвятила танок своїй бабусі

Для Різадтінової ж вихід на паркет став справжнім випробуванням. Гімнастка отримала травму і танцювала під "блокадою", яку перед ефіром зробили їй лікарі.

Різатдінова вийшла на паркет, незважаючи на травму

Мучив Аню біль не лише фізичний. Тема розриву з олігархом Владиславом Онищенком, яка не сходить з перших шпальт ЗМІ, у буквальному сенсі доводить її до сліз.

Спеціальним гостем "телетанців" став кумир жінок Олег Винник, і схоже, Володимир Остапчук дав йому привід стривожитися. Телеведучий танцював під легендарну "Вовчицю" і запозичив образ головного серцеїда країни.

Вовчиці, як вам Володимир Винник Остапчук?

Нагадаємо, нещодавно Остапчук насмішив мережу політично-зірковою відеопародією про "муху ЗеЗе".

Відео з YouTube