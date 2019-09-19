Згадала молодість: Сумська показала себе 22-річну в купальнику
Четвер, 19 вересня 2019, 09:50
53-річна актриса Ольга Сумська, яка постійно показує себе у природній красі, вирішила згадати молодість.
Зірка виклала фото себе 22-річної в купальнику.
"Трохи спогадів. 1988рік. Полтава, пляж біля Ворскли..." - написала Ольга.
А напередодні Сумська вкотре виклала селфі без косметики.
Нагадаємо, нещодавно Сумська відзначала День народження та розказувала, як натякає чоловіку, що дарувати.
Фото з Instagram
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