Згадала молодість: Сумська показала себе 22-річну в купальнику

19 вересня 2019, 09:50

53-річна актриса Ольга Сумська, яка постійно показує себе у природній красі, вирішила згадати молодість.

Зірка виклала фото себе 22-річної в купальнику.

"Трохи спогадів. 1988рік. Полтава, пляж біля Ворскли..." - написала Ольга.

 
Такою Ольга була у 22, але актриса показується в купальнику і після 50-ти

А напередодні Сумська вкотре виклала селфі без косметики.

 

Нагадаємо, нещодавно Сумська відзначала День народження та розказувала, як натякає чоловіку, що дарувати.

Фото з Instagram


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