Логунова в петлях узялася повертати свої втрачені шпагати

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова вирішила повернутися до спорту, з якого починала – до гімнастики.

Поліні закортіло відновити свої шпагати, тому почала вона з розтяжки.

Фото у петлях Логунова показала в Instagram та заразом повідала історію своїх спортивних травм, через які і покинула гімнастику.

"Через багато років після операції, потім вагітність, годування, ще якась напасть, я із задоволенням піднеслася до того, з чого починалося моє спортивне життя, і це була гімнастика...." - зазначила Поліна.

"...Які висоти на мене чекали, які медалі ... Але "немає мізків" - це про мене, я проміняла це щастя на карате. Напевно, в моїй маленькій голові були на то причини. Після декількох операцій на коліні втратила всі шпагати, а були всі", - пожалілася Логунова.

Логунова "скромно" вважає, що могла досягти неабияких висот у гімнастиці

"Пам'ятайте, що пластичні суглоби - це ваше здоров'я, відчувати своє тіло і бути граційною - це моя довічна тверда позиція. Це реально в кайф", - підсумувала фітоняшка.

Нагадаємо, днями Логунова і Ступка розказали, чому не показували обличчя дочки цілих два роки.

Фото з Instagram