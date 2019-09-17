Логунова щодня зміцнювала доньку молитвою та розчарувалася у "жадібних" нянях

Подружжя Дмитро Ступка і Поліна Логунова нарешті зізналися, чому приховували дочку Богдану від сторонніх очей цілих два роки.

Виявляється, пильні батьки просто хотіли зміцнити енергетичний шар дівчинки. Про це вони розказали в програмі "Життя відомих людей".

"У нас люди набагато зліші, ніж вони навіть думають, і заздрості більше. Коли дитина маленька, у неї ще дуже тонкий енергетичний шар, тому для того, щоб пустити її в маси, потрібно було замолити її з верху до низу, щоденною молитвою, в першу чергу, мами, бо з мамою найміцніший зв'язок", - пояснила Логунова.

"Час Богдані підкорювати Україну", - заявила її мама Поліна

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Тепер, коли у Богдани є навіть власний Instagram, зіркова мама її всюди бере з собою. По-перше, так веселіше, і дівчинка звикає до насиченого життя. А по-друге, у Боді просто немає няні, бо Ступка з Логуновою розчарувалися у них.

"У нас вже було три або чотири няні. Всі вони наглі, дуже люблять хапати бабло, а працювати не хочуть. У няні в Києві запит – 1500 гривень на добу. Я, звичайно, вибачаюсь, але навіть я не завжди так заробляю, враховуючи те, що ми селеби, на секундочку. Я не впевнена, що в Діми у театрі зарплатня забезпечить півтора тижня роботи няні", - поскаржилася Поліна.

Поліна тепер може брати Бодю з собою навіть на зйомки

"Одного разу ми навіть поставили камеру, аби слідкувати, що робить няня. Вона просто прийшла, сиділа собі на дивані, дивилася телевізор, а дитина була сама по собі. Вона не займалася нею", - додав Дмитро.

"А якось наша консьєржка мені розповіла, що одна з нянь дуже жорстоко поводилася з Богданою. Виявилося, що вона насильно її садила у візочок, ще щось таке робила, і дитина потім була нервова, неспокійна", - додала Поліна.

Дмитро з дочкою не суворий, на відміну від Поліни

Логунова, до речі, доволі сувора мама.

"Діма більше такий хороший поліцейський. З татом вони більше веселяться. А зі мною якісь виховні роботи проходять. Робимо так, як я вирішую, тому що я з самого початку попередила Діму, що буде лише так, як я скажу, тому що я ж мати", - заявила Поліна.

"Усе буде, як я сказала, бо я мати!"

Нагадаємо, лише у серпні цього року Ступка і Логунова вперше показали обличчя своєї Богдани та навіть завели їй власний Instagram.

Фото з Instagram