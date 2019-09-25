"Люби мене дрищем і люби жиробасом": Jerry Heil на дієті та з котами у новому ВІДЕО
25 вересня 2019, 15:24
Співачка Jerry Heil у своєму новому кліпі сіла на дієту заради коханого, який мав претензії до її фігури.
Справжні тортури без "наркотичних" смаколиків Яна пережила у відео на пісню "Вільна каса".
А ще у кліпі з нею знялися волохаті актори - котики, які ніколи на нізащо не скажуть своїй хазяйці, що вона "наче трійню з'їла". Тож із ними та з плетінням героїня зрештою і обирає залишитися.
Нагадаємо, Jerry хоч і співає про "хлібобулочні ляжки", але закликає дівчат перестати догоджати нав'язаним стандартам краси, адже природа всіх створила різними.
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