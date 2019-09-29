Дімопулос розказала, чому не має няні, та скільки кіло їй залишилося скинути

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос розказала, як минули перші два тижні після народження доньки.

32-річна матуся зізналася в Instagram, що може робити кілька справ одночасно, при цьому не має няні.

"У нас немає няні. Це було моє рішення, і я ні краплі про це не шкодую. Є помічниця, яка прибирає і готує, а я насолоджуюся часом з моєю принцесою. І цей зв'язок між нами неможливо описати словами. Кажуть, немовлята нічого не розуміють. Але я точно знаю, коли ми дивимося одна на одну, коли я розмовляю з нею, вона все відчуває і знає!" - поділилася Санта.⠀

Санта зауважила, що їй треба скинути ще 14 кілограмів

"Малятко витончена, спокійна і умиротворена, пхикає тільки коли голодна :) Повністю на грудному вигодовуванні. Прикладаю за бажанням, зазвичай раз на 3 години", - розказала про донечку Дімопулос.

"Я перебуваю в процесі гормональної перебудови, тому я плачу кілька разів на добу - від щастя, дивлячись на дитину; після фільму; від смутку, що чоловік їде тощо. І це нормально", - зазначила вона.

"Я почуваюся Шивою з 4 руками - я можу одночасно годувати дитину, зціджуватися, дивитися фільм, пити воду або писати смс", - похвалилася Санта.

Дімопулос встигає одночасно годувати, дивитися фільм та писати смс, ніби в неї 4 руки

Також Дімопулос повідомила, що двотижнева доня важить нині 4300, має зріст 54 сантиметри, синьо-блакитні "найкрасивіші і глибокі" очі та русяве волоссячко.

Нагадаємо, свої пологи у Монако Санта назвала чи не найкращим днем у її житті.

Фото з Instagram