Дімопулос стала мамою вдруге. ФОТО

14 вересня 2019, 13:45

Колишня співачка Санта Дімопулос стала мамою вдруге. У неї народилася дівчинка.

Радісну новину породілля поквапилася повідомити у своєму Instagram.

 
Санта народила доньку

"14.09.19. Ласкаво просимо, моя принцесо", - англійською написала Санта.


У Insta-сторі зіркова мама вказала вагу новонародженої - 4 кілограми 170 грамів.

 
Це перша спільна дитина Дімопулос та її нинішнього чоловіка Ігоря Кучеренка

Нагадаємо, народжувала Дімопулос у Монако, куди перебралася за кілька тижнів до пологів. Як відомо, в Санти є старший син Даніель від Андрія Джеджули.

Фото з Instagram Дімопулос


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