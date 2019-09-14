Дімопулос стала мамою вдруге. ФОТО

Колишня співачка Санта Дімопулос стала мамою вдруге. У неї народилася дівчинка.

Радісну новину породілля поквапилася повідомити у своєму Instagram.

"14.09.19. Ласкаво просимо, моя принцесо", - англійською написала Санта.

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У Insta-сторі зіркова мама вказала вагу новонародженої - 4 кілограми 170 грамів.

Це перша спільна дитина Дімопулос та її нинішнього чоловіка Ігоря Кучеренка