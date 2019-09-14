Дімопулос стала мамою вдруге. ФОТО
14 вересня 2019, 13:45
Колишня співачка Санта Дімопулос стала мамою вдруге. У неї народилася дівчинка.
Радісну новину породілля поквапилася повідомити у своєму Instagram.
"14.09.19. Ласкаво просимо, моя принцесо", - англійською написала Санта.
У Insta-сторі зіркова мама вказала вагу новонародженої - 4 кілограми 170 грамів.
Нагадаємо, народжувала Дімопулос у Монако, куди перебралася за кілька тижнів до пологів. Як відомо, в Санти є старший син Даніель від Андрія Джеджули.
Фото з Instagram Дімопулос
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