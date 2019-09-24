Дімопулос розказала, скільки виклала за пологи у Монако

Санта Дімопулос, яка тиждень тому стала мамою вдруге, зізналася, скільки коштували її пологи у Монако.

У своєму Instagram вона докладно розписала всі ціни та пояснила свій вибір.

Загальна сума пологів Санти вийшла близько 10-ти тисяч євро.

"Багато хто з вас запитують про лікарів, ціни, умови тощо. Спочатку розглядали варіант Майямі, але він відпав, як тільки ми зрозуміли, що мій чоловік не зможе весь час перебувати там, йому потрібно бути якийсь час в Києві по роботі", - почала Дімопулос.

Санта провела у Монако останні кілька тижнів перед пологами

"Ми досить довго шукали відповідний будинок на 3.5 місяці і знайшли у Босолеї, що в 5 хвилинах їзди від госпіталю принцеси Грейс. Так як я боялася стрімких пологів, мій вибір очевидний… Я зробила серйозний research))) Опитувала всіх знайомих, читала французькі форуми, відвідала близько 6 лікарів", - розповіла вона.

"І все-таки, чому саме це місце? По-перше, лікарі. Мені потрібен був суперпрофесіонал. Коли я зустрілася з головним лікарем госпіталю, то зрозуміла що народжувати буду в нього. Дуже спокійний, упевнений і досвідчений. По-друге, погода, море, повітря, їжа, атмосфера. Я дуже хотіла відірватися від повсякденних справ і рутини, щоб повністю присвятити себе дитині і отримати задоволення від цього періоду", - зауважила Санта.

"Ціни: лікар 4000 €, анестезіолог 2000 €. Можна і дешевше, просто я заздалегідь закріпила за собою саме цього фахівця. Лікарня 2700 € (одиночна палата), УЗД близько 200 €, аналізи по 100 €", - перелічила Дімопулос.

Нагадаємо, раніше Санта докладно розповідала про весь процес пологів у Монако.