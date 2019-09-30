Шуба і труси: Нікітюк на природі епатувала осіннім луком. ФОТО

30 вересня 2019, 14:30

Телеведуча Леся Нікітюк із наближенням осінніх холодів вирішила утеплитися, але частково. Для фотосесії на природі білявка вділася в шубку і трусики.

"Справжня я" та "осінь Леся" - так Нікітюк підписала світлину в Instagram.

 
Як вам Лесин осінній лук?

Також телезіронька показалася підписникам у обтислій шкіряній спідничці.


 

Нагадаємо, нещодавно Леся в мережі порівнювала свою п'яту точку з попами Слави Камінської та Даші Астаф'євої.

Фото з Instagram Нікітюк


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